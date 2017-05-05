Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Казани

Завтра, 7 мая в Казани ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Ночью возможен дождь, температура воздуха опустится до +3..+5º. Днем без осадков, воздух прогреется до +7..+9º, сообщает Гидрометцентр РТ.
Завтра, 7 мая в Казани ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. Ночью возможен дождь, температура воздуха опустится до +3..+5º. Днем без осадков, воздух прогреется до +7..+9º, сообщает Гидрометцентр РТ.
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