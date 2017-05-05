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Обвинительное заключение по делу главы фирмы “Свей” утвердила прокуратура РТ

Обвинительное заключение по делу главы фирмы “Свей” утвердила прокуратура РТ
16+
Фото: sntat.ru

Прокуратура РТ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной фирмы “Свей” Рашида Аитова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, в выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности, и коммерческом подкупе.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Галиев, после того, как Аитов получит копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, что Аитов подозревается в хищении средств участников долевого строительства. Он должен был передать квартиры подрядной организации в счет оплаты работ, однако средства были похищены. Кроме того он использовал поддельные документы на строительство 18-этажного дома на Чистопольской, вместо предусмотренного 9-ти этажного, и продолжал продавать квартиры. После банкротства фирмы, Аитов оформлял квартиры на тех, кто мог повлиять на его бизнес. Следствие считает, что от его махинаций пострадали 143 человека, общая сумма ущерба насчитывается более 340 млн. рублей. На движимое и недвижимое имущество подозреваемого наложен арест на сумму 1,5 млрд. рублей.

Ольга Плешкова, 06.05.2017, 15:46
Тэги: Суд, Скандалы
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Комментарии

Горожанин06 мая 2017, 16:17
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