За отдых на российских курортах могут начать собирать до 100 рублей в сутки

Правительство России подготовило законопроект о введении курортного сбора в нескольких регионах страны. Проект подготовлен Минкавказом России по поручению Владимира Путина, об этом сообщает пресс-служба.

Законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению курортного сбора в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Различные механизмы сбора предполагается апробировать в ходе эксперимента. Если опыт окажется удачным, сбор будет введен на постоянной основе по всей территории России.

Сообщается, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки и может быть уменьшен до 0 рублей в зависимости от сезона. Льготные категории граждан от сбора будут освобождены.

