Рустам Минниханов назвал недопустимым принуждать людей выходить на “Бессмертный полк”

Рустам Минниханов раскритиковал принуждение людей к участию в акции “Бессмертный полк”. На планерке в Доме Правительства РТ президент заявил, что это лишь отвернет людей от такой многозначительной для народа акции.

Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию, это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти, потому что война коснулась каждой семьи

Напомним, что шествие “Бессмертного полка” в Татарстане проходит с 2014 года. В этом году шествие начнется в 15.00 с улицы Карла Маркса и Толстого.