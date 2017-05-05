Стрелка из автомата задержали в Набережных Челнах

Мужчина купил оружие через интернет-магазин

В Набережных Челнах задержан мужчина, устроившего стельбу из автомата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как сообщаю силовики, мужчина признался в выходке. Он рассказал, что купил автомат в интернет-магазине. Стрелял он холостыми патронами. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”.

Напомним, в Набережных Челнах мужчина стрелял на улице из автомата. Видео происшествия появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в нетрезвом виде, находясь на улице, обращается к собравшимся: «Вы готовы, дети?», а затем начинает стрелять из автомата в воздух. При этом толпа, которая собралась вокруг него, поддерживает его одобрительными возгласами.