В Казань привезут мощи Великой княгини Елисаветы Федоровны

С 12 по 14 мая в Казани в Никольском кафедральном соборе будет пребывать ковчег с десницей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Святыню привезут из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка (США) в честь 100-летия трагических революционных событий.

С 12 по 14 мая храм будет открыт с 7.00 до 19.00. Все желающие смогут поклониться святыне.

Справка

Великая княгиня Елисавета Федоровна - вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, внучка английской королевы Виктории, сестра русской императрицы Александры Федоровны, супруга великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра II. После прихода к власти большевиков отказалась покинуть Россию. 18 июля 1918 года была живой сброшена большевиками в шахту вместе с другими представителями дома Романовых. По словам окрестных крестьян, несколько дней из шахты доносилось пение молитв.