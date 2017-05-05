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15:56, 05.05.20177
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В Казань привезут мощи Великой княгини Елисаветы Федоровны

В Казань привезут мощи Великой княгини Елисаветы Федоровны
16+
Фото: с сайта Казанской епархии

С 12 по 14 мая в Казани в Никольском кафедральном соборе будет пребывать ковчег с десницей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Святыню привезут из Знаменского Синодального собора Нью-Йорка (США) в честь 100-летия трагических революционных событий.

С 12 по 14 мая храм будет открыт с 7.00 до 19.00. Все желающие смогут поклониться святыне.

Справка
Великая княгиня Елисавета Федоровна - вторая дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, внучка английской королевы Виктории, сестра русской императрицы Александры Федоровны, супруга великого князя Сергея Александровича, брата российского императора Александра II. После прихода к власти большевиков отказалась покинуть Россию. 18 июля 1918 года была живой сброшена большевиками в шахту вместе с другими представителями дома Романовых. По словам окрестных крестьян, несколько дней из шахты доносилось пение молитв.

Ольга Плешкова, 06.05.2017, 11:08
Тэги: Религия
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Комментарии

Горожанин06 мая 2017, 11:26
Некрофилия РПЦ. B-|
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Ильнур Рамазанов06 мая 2017, 11:33
Не хочу обижать чувств верующих, но я не могу понять поклонения частям тела которые должны быть погребены по христианским обычаям. А еще про мавзолейную мумию говорят.
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Димас люблю пивас06 мая 2017, 11:38
Надо обязательно сходить помолиться! Братья верующие, христиане, мусульмане, католики, буддисты, экзорцисты, все приходите! Будет весело думаю!
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Горожанин06 мая 2017, 11:44
Русь Святая, храни Веру Православную!
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Горожанин06 мая 2017, 11:55
Очередная засушенная часть тела на всеобщем абазрении...
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