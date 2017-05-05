После праздничного салюта казанцев по домам развезут 160 дополнительных автобусов

После праздничного салюта казанцев будет организована работа 160 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В направлению Дербышек, микрорайонов “Азино-1” и “Азино-2”, РКБ автобусы будут забирать пассажиров с улице Лево-Булачная.

В микрорайоны “Горки-1” и “Горки-2”, в поселки Мирный и Старое Победилово автобусы будут отправляться от Дворца спорта на улице Московская

В Кировский, Авиастроительный, Московский и Ново-Савиновский районы можно будет отправиться от набережной Казанки. Также в Авиастроительный, Московский и Ново-Савиновский районы можно будет добраться с улицы Право-Булачная

С 6 по 8 мая городской пассажирский транспорт работает по графикам выходного дня, 9 мая – по графику рабочего дня с усилением работы метрополитена. Кроме того, в День Победы будут назначены дополнительные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать до городских кладбищ.