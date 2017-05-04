В Казани почти за 500 тысяч очистят озеро Лебяжье и парк по Ноксинскому спуску

В Казани на ликвидацию незаконных свалок мусора с территории городского леса «Лебяжье» и парка по Ноксинскому спуску потратят 484 тыс рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства города, источник финансирования — городской бюджет.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 по 15 мая, победителя определят 19 мая.

Так, согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит очистить от мусора места свалок в радиусе 20 метров, погрузить и вывезти мусор на полигоны размещения.

Отмечается, что подрядчик должен будет выполнять работы ежедневно до конца ноября 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что к лету 2017 года в озеро Лебяжье перельют часть воды из озера Изумрудное. В рамках благоустройства планируется проложить полиэтиленовую трубу от озера Изумрудного (Юдинский карьер) к озеру Светлое Лебяжье. Будет построена насосная станция, установлены 2 насоса и закачано более 400 тыс. куб.м воды. Стоимость работ обойдется почти в 50 миллионов рублей.