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Завтра в Казани ожидается небольшой дождь и 9 градусов тепла

Завтра в Казани ожидается небольшой дождь и 9 градусов тепла
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Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 6 мая, в Казани ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный, местами до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов тепла. 

Люция Кашапова, 05.05.2017, 18:59
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин05 мая 2017, 18:58
Похоже солнце чухнуло из россии в более благоприятные страны B-|
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