Стало известно, через какой банк будут проходить страховые выплаты вкладчикам Спурт банка

Агентство по страхованию вкладов сегодня официально назвало банк, через который будут проходить выплаты вкладчикам Спурт банка. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Так, вкладчики Спурт банка получат страховые возмещения в Сбербанке. С 12 мая начнутся страховые выплаты. Официальные сообщения для вкладчиков о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 11 мая на сайте АСВ.

Напомним, 28 апреля Центральный банк России ввел временную администрацию на шесть месяцев в Спурт банке. 24 апреля татарстанский Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов.

Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО "Татфондбанк", ПАО "Интехбанк", "АНКОР Банк" (АО), АО "Булгар банк", КБ "Камский Горизонт".

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.