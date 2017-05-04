Под Казанью на памятнике павшим героям сначала поставили, а потом убрали бытовку

В поселке Дачный в Высокогорском районе Татарстана неизвестные установили на бетонной площадке мемориала павшим солдатам строительную бытовку. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

- Я считаю неуважением поставить бытовку прямо на памятник Памяти Павших. Вокруг места много, но ведь на ровный бетон правда удобней!?, - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Публикация от Высокая Гора (@biektay_vgora) Май 4 2017 в 12:53 PDT

Отметим, что по данному факту прокуратура района уже провела проверку и все нарушения устранены. Так, в ходе проверки было установлено, что строительная бытовка была размещена еще в декабре прошлого года по указанию главы поселения. Однако в марте он покинул пост по собственному желанию.