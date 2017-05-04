Самый богатый депутат Челнов за год заработал 42 млн рублей

Самым богатым депутатом городского совета Набережных Челнов стал генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев. За 2016 год он заработал 42,1 млн рублей.

Так, согласно декларации, в собственности Фардиева два земельных участка (7,8 и 9,1 кв.м), жилой дом (767,9 кв.м), а также ¼ доли в квартире на 206,8 кв.м.

В автопарке депутата числится гусеничный трактор ДТ-54 и грузовик «УАЗ-315196−10». Также Фардиев имеет два нежилых помещения (331,2 и 185,9 кв.м.) и парковочное место.

Его жене также принадлежит четверть квартиры и Mersedes GLC 280. Кстати, супруга Фардиева в 2016 году заработала 2,2 млн рублей.

К примеру, доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева в 2016 году составил 4,3 млн рублей.