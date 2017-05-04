Городские фонтаны заработают в Казани до 1 июня: ProKazan.ru публикует полный список

Одни из самых дорогих по содержанию - фонтаны на площади у театра Галиаскара Камала. На них потратят около 3,6 миллионов рублей

В этом году городские фонтаны должны включить до 1 июня. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в мэрии Казани.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте Госзакупок, на содержание фонтанов потратят почти 13 миллионов рублей. Итоги аукциона будут подведены 15 мая. Всего в списке — 33 объекта, среди которых Булак, парк Тысячелетия, парк Урицкого, Баумана, Советская площадь, озеро Большое Чуйкова, Лядской сад, сквер Стамбул, Ленинский сад, сквер Чишмяле на Фучика.

Полный список:

- Площадь у театра Камала

- Озеро Нижний Кабан (у театра Камала)

- Булак

- Ленинский сад

- Оперный театр

- Сквер С.Галеева (возле Минфин РТ)

- Сад Кирова

- Парк Тысячелетия

- ул.Петербургская

- Татиздательство

- Советская площадь

- Сквер Тинчурина

- Сквер Карбышева

- Сад Столярова

- Парк Крылья Советов

- ул.Баумана "Лягушка"

- ул.Баумана "Голуби"

- ул.Баумана "Русалка"

- Администрация Приволжского р-на

- ул.Миславского

- Сквер Стамбул

- парк Горького

- Лядской сад

- Дербышки перед ДК им.Саид Галеева

- В Парке Петрова по ул.С.Халтурина

- Сквер Славы

- фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке

- Водопад в сквере "Чишмале" по ул.Фучика

- Озеро Большое Чуйкова

- Сквер Белинского

- ДК Железнодорожников п.Юдино

- Водопады в парке "Урицкого"

- Насосы в горлесопарке "Лебяжье"

Как выяснил портал ProKazan.ru, одни из самых дорогих по содержанию - фонтаны на площади у театра Галиаскара Камала (на них потратят около 3,6 миллионов рублей), фонтан на озере Нижний Кабан (1,47 миллиона рублей) и фонтан в парке Горького (1,4 миллиона рублей).

Кстати, в тестовом режиме уже был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, а также фонтаны на улице Баумана.

Работы по содержанию фонтанов включают в себя:



- разборку и монтаж консервации фонтанов;

- монтаж и демонтаж электродвигателей (проводится при замене и запуске или в случае неисправности работы оборудования);

- очистку чаш фонтанов от мусора, сбор и вывоз мусора;

- заполнение водой чаш фонтанов;

- промывку поверхности плит фонтанов и композиций с применением моющих средств, очистку вручную поверхности фонтанов от старой краски, штукатурку, шпатлевку, покраску поверхности краской для наружных работ;

- ремонт гидроизоляции чаш фонтанов;

- содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов;

- ревизию электродвигателей, сантехнических приборов (вентилей, задвижек, разбрызгивателей, клапанов, форсунок, напорных труб, насосов и других элементов фонтана) в целях обеспечения функционирования системы водоснабжения, прокладку трубопроводов, приварку фланцев;

- электромонтажные работы (постоянный контроль за кабелями, подающими электроэнергию к фонтанам, смена розеток, выключателей, магнитных пускателей, электросчетчиков, прокладка кабеля);

- восстановление элементов декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.



Фонтаны будут обслуживаться ежедневно до 31 октября 2017 года.