Городские фонтаны заработают в Казани до 1 июня: ProKazan.ru публикует полный список

В этом году городские фонтаны должны включить до 1 июня. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в мэрии Казани.
Согласно тендеру, опубликованному на сайте Госзакупок, на содержание фонтанов потратят почти 13 миллионов рублей. Итоги аукциона будут подведены 15 мая. Всего в списке — 33 объекта, среди которых Булак, парк Тысячелетия, парк Урицкого, Баумана, Советская площадь, озеро Большое Чуйкова, Лядской сад, сквер Стамбул, Ленинский сад, сквер Чишмяле на Фучика.
Полный список:
- Площадь у театра Камала
- Озеро Нижний Кабан (у театра Камала)
- Булак
- Ленинский сад
- Оперный театр
- Сквер С.Галеева (возле Минфин РТ)
- Сад Кирова
- Парк Тысячелетия
- ул.Петербургская
- Татиздательство
- Советская площадь
- Сквер Тинчурина
- Сквер Карбышева
- Сад Столярова
- Парк Крылья Советов
- ул.Баумана "Лягушка"
- ул.Баумана "Голуби"
- ул.Баумана "Русалка"
- Администрация Приволжского р-на
- ул.Миславского
- Сквер Стамбул
- парк Горького
- Лядской сад
- Дербышки перед ДК им.Саид Галеева
- В Парке Петрова по ул.С.Халтурина
- Сквер Славы
- фонтан в Горкинском и Ометьевском лесопарке
- Водопад в сквере "Чишмале" по ул.Фучика
- Озеро Большое Чуйкова
- Сквер Белинского
- ДК Железнодорожников п.Юдино
- Водопады в парке "Урицкого"
- Насосы в горлесопарке "Лебяжье"
Как выяснил портал ProKazan.ru, одни из самых дорогих по содержанию - фонтаны на площади у театра Галиаскара Камала (на них потратят около 3,6 миллионов рублей), фонтан на озере Нижний Кабан (1,47 миллиона рублей) и фонтан в парке Горького (1,4 миллиона рублей).
Кстати, в тестовом режиме уже был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, а также фонтаны на улице Баумана.
Работы по содержанию фонтанов включают в себя:
- разборку и монтаж консервации фонтанов;
- монтаж и демонтаж электродвигателей (проводится при замене и запуске или в случае неисправности работы оборудования);
- очистку чаш фонтанов от мусора, сбор и вывоз мусора;
- заполнение водой чаш фонтанов;
- промывку поверхности плит фонтанов и композиций с применением моющих средств, очистку вручную поверхности фонтанов от старой краски, штукатурку, шпатлевку, покраску поверхности краской для наружных работ;
- ремонт гидроизоляции чаш фонтанов;
- содержание в исправном и чистом состоянии декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов;
- ревизию электродвигателей, сантехнических приборов (вентилей, задвижек, разбрызгивателей, клапанов, форсунок, напорных труб, насосов и других элементов фонтана) в целях обеспечения функционирования системы водоснабжения, прокладку трубопроводов, приварку фланцев;
- электромонтажные работы (постоянный контроль за кабелями, подающими электроэнергию к фонтанам, смена розеток, выключателей, магнитных пускателей, электросчетчиков, прокладка кабеля);
- восстановление элементов декоративных скульптур и архитектурных сооружений, расположенных в чашах фонтанов.
Фонтаны будут обслуживаться ежедневно до 31 октября 2017 года.