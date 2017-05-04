В Татарстане жителя Евросоюза обворовали во время поездки из Челнов в МВД в Казани

В Татарстане в пути из Набережных Челнов в Управление миграции МВД РТ в Казани ограбили 37-летнего латвийца из Евросоюза, об этом происшествии, случившемся 4 мая в период с 9 до 12 часов рассказал источник ProKazan.ru.

- Мужчину везли в отдел миграции на улице Миля, в какой-то момент у него из кармана куртки украли кошелек с 2 тысячами рублей и водительское удостоверение, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, выясняются все обстоятельства.