В Татарстане мужчина поджег себя дома, заправляя зажигалку

В Зеленодольском районе Татарстана 38-летний мужчина поджег себя дома, заправляя зажигалку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

- Фельдшер скорой помощи сообщил, что в хирургическое отделение в ЦРБ поступил мужчина с ожогами второй и третьей степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что 3 мая примерно в 23.20 мужчина решил заправить зажигалку авиационным топливом. Однако в процессе заправки горючая жидкость попала ему на одежду.

- Когда он решил проверить зажигалку, произошло возгорание, - добавили в МЧС.

Пострадавший самостоятельно потушил огонь и вызвал скорую помощь. На момент возгорания пострадавший в квартире находился один.