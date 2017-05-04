Роспотребнадзор предложил штрафовать за отказ в обслуживании инвалидов

Роспотребнадзор предложил ввести административную ответственность за «создание препятствий» при покупке товаров и услуг людьми из социально уязвимых слоев населения. Речь идет об инвалидах, пенсионерах и детях. Об этом говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении газеты «Известия».

Поводом для инициативы стал инцидент 2015 года, когда в одном из кафе Нижнего Новгорода больную ДЦП и аутизмом сестру Натальи Водяновой в грубой форме попросили уйти из заведения.

Согласно документу, за воспрепятствование покупки товаров и услуг лицам из социально уязвимой группы публично — в присутствии третьих лиц, не являющихся родственниками или сопровождающими лицами, размер наказания должен быть повышенным.

Кроме того, в докладе уточняется, что детей, «несмотря на возможности по защите их прав со стороны законных представителей, также относят к категории социально уязвимых слоев населения».

По мнению Роспотребнадзора, отсутствие жизненного опыта не позволяет ребенку самостоятельно осуществлять «эффективное и разумное потребление», однако законодательно он может приобретать товары и услуги с малолетнего возраста.

Роспотребнадзор пока еще не сформулировал конкретных поправок в Кодекс административных правонарушений, речь пока идет о «концептуальном предложении».​