В Татарстане осудили водителя «четырнадцатой», в ДТП с которым погиб мужчина на «Камазе»

В Бугульме осудили 40-летнего мужчину, который в декабре прошлого года устроил смертельное ДТП с "Камазом", в результате которого погиб 57-летний водитель грузовика, его приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения, сообщила 2 мая пресс-служба городского суда.

Как стало известно в ходе суда, 12 декабря пьяный водитель "Лады" ехал около 16:00 возле села Баряшево, в какой-то момент он отвлекся на сотовый телефон, из-за чего выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком.

У водителя легкового авто медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, водитель грузовика был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом кости носа, закрытым переломом ноги, а также тупой травмой живота и в состоянии травматического шока, спустя несколько часов он скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

- Суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признал и учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительная характеристика по месту жительства, ранее не судим, состояние его здоровья и здоровья его близких родственников, добровольное частичное возмещение ущерба путем передачи денежных средств, - рассказали в суде.

Мужчину осудили к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения.