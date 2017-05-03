В Казани частично для движения закроется проспект Победы

В Казани с 22.00 19 мая до 6.00 22 мая частично для движения закрывается проспект Победы. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Сообщается, что движение будет ограничено около здания №49 по ул. Родины.

- Закрытие связано с проведением работ по благоустройству территории, - говорится в сообщении.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в Казани до конца мая частично закрыта улица Побежимова.