В Казани суд заочно арестовал участника боевых действий в Сирии

В Казани суд заочно арестовал 45-летнего местного жителя Рината Хабибуллина, который находится в международном розыске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Хабибуллин включен в список действующих террористов и экстремистов. По данным следствия, он с 2015 года воюет в Сирии на стороне «Джебхат ан-Нусра». Напомним, сторонники этой организации пытались взорвать Казанский авиационный завод.

Известно, что Ринат Хабибуллин ранее занимался предпринимательством, а потом увлекся религией.

- Установить точное местонахождение Хабибуллина не представилось возможным, в связи с чем он объявлен в международный розыск. Обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу, - говорится в сообщении суда.

В связи с этим Вахитовский районный суд Казани решил заочно заключить его под стражу. Ему предъявлено обвинение по ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

Напомним, ранее МВД сообщало, что в Сирии может находиться 59 жителей Татарстана. В 2014-2015 годах было возбуждено 36 уголовных дел.

Справка



Организация «Джебхат ан-Нусра» основана в январе 2012 года в разгар военных действий в Сирии. Организация запрещена в России и ряде других стран. Официально является отделением «Аль-Каиды», но располагает значительной самостоятельностью.