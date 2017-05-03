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Ростехнадзор РТ требует запретить работать на Пороховом заводе в Казани 7 руководителям

Ростехнадзор РТ требует запретить работать на Пороховом заводе в Казани 7 руководителям
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Фото: wikipedia.org

Ростехнадзор РТ требует запретить работать на Пороховом заводе в Казани 7 руководителям. Соответствующие документы уже направлены в суд. Об этом сообщил заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Алмаз Гимадиев, передает «Бизнес Online».

- В связи с последней аварией на заводе, мы отправили на дисквалификацию в суд 7 человек — главного инженера, главного технолога, начальника производства, начальника цеха, - сказал Гимадиев.

По его словам, если суд примет положительное решение, то сотрудники не смогут работать на предприятии три года.

Отмечается, что сейчас Пороховой завод находится под постоянным наблюдением всех надзорных органов.

- Там есть объекты первого класса опасности, естественно, этому заводу уделяется большое внимание со стороны надзорных органов и прокуратуры, и федеральной службы безопасности. Мы совместно проводим плановые и внеплановые проверки, потому что идет череда аварий и гибнут люди, - добавил он.

Кроме того, Гимадиев отметил, что доля износа опасных объектов на заводе составляет 90% и с 2013 года на заводе произошло семь аварий.

- Мы только призываем к тому, что необходимо уделить внимание автоматизации, модернизации их устаревшего оборудования. Но опять-таки проблема не в том, что нужно заменить оборудование, а в том, что необходимо работать над культурой производства, - резюмировал он.

Напомним, очередной пожар на Пороховом заводе произошел в марте текущего года. Тогда в результате взрыва погиб начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления ФПС МЧС России №35 Эдуард Илларионов.

Люция Кашапова, 04.05.2017, 16:16
Тэги: Казанцы
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