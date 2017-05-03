Организаторы «Евровидения» могут ввести санкции против России и Украины

Председатель оргкомитета «Евровидения» Франк Дитер Фрайлинг заявил о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение конкурсного устава. Он отметил, что Украина обязана была обеспечить выступление всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого.

- С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU (Европейский вещательный союз.— прим.ред.) это является нарушением уставов. За нарушение предусмотрены санкции. Уведомление будет дано после "Евровидения", вероятно, в рамках встречи референтной группы 12 июня,— цитирует его «Коммерсант».

При этом Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам.

- Наши уставы содержат много видов санкций: от штрафа, отзыва спонсорского финансирования до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет,— сказал он.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила Юлии Самойловой въезд в страну из-за посещения ею Крыма. О том, что она станет представителем России на «Евровидении», «Первый канал» объявил в марте. 13 апреля «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение» из-за запрета. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что Самойлова будет отправлена на конкурс в 2018 году.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве 9–13 мая, и на него уже прибыли официальные делегации из 39 стран.