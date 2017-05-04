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На Оренбургском тракте автобус провалился в дыру в асфальте
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Сегодня днем в Казани будет без осадков и +9 градусов

Сегодня днем в Казани будет без осадков и +9 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 5 мая, в Казани ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 9-11 градусов тепла.

 

Люция Кашапова, 05.05.2017, 06:15
Тэги: Погода
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