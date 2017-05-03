В Татарстане объявили новое штормовое предупреждение: ожидаются заморозки до -3 градусов

В ближайшие дни ожидается заметное похолодание

Синоптики в Татарстане объявили новое штормовое предупреждение, в ближайшие дни ожидается заметное похолодание, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

- В ночные и утренние часы 5-6 мая на территории Республики Татарстан местами в воздухе ожидаются заморозки 0..-1˚, на почве 0..-3˚. 6 мая заморозки ожидаются преимущественно в восточных районах,- говорится в сообщении синоптиков.

Так, завтра, 5 мая, в Казани будет переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью 0..+2 гр., на почве местами заморозки до 1-3 гр.мороза. Максимальная температура воздуха днем 9-11 гр.тепла.