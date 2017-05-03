Казань получила «Оскар» среди городов в области туризма

Столица Татарстана стала третьим городом в России, получившим премию FIJET Golden Apple

Сегодня, 4 мая, в центре семьи “Казан” столице Татарстана была присуждена награда FIJET Golden Apple (Золотое яблоко) за развитие событийного туризма. Казань стала третьим по счету городом России после Суздаля и Москвы, который получил престижную премию, сопоставимую с кинематографическим “Оскаром”.



Премию вручал президент Международной федерации журналистов и писателей, пишущих о туризме, Тиджани Хаддат

Награда присуждается ежегодно по трем номинациям: “Страна”, “Город” и “Объект”. В номинации “Страна” в 2017 году победила Черногория, а приз за “Объект” отправился в Братиславу. Среди российских городов ранее премию получили Суздаль (в 1982 году) и Москва (в 2015 году).

- В 2001 году нам было сложно думать, что мы сможем войти в линейку ведущих туристических городов, - поделился с журналистами мэр города Ильсур Метшин. - Но мы тогда поставили себе задачу. И сегодняшняя награда говорит о том, что наши усилия оценены. Это награда, которая оценивает нашу работу, гостеприимство наших горожан, людей, которые любят свой город, начиная от своего дворика и заканчивая крупными заводами. Мы еще в начале пути. Нам безусловно есть куда расти, мы открыты для диалога и учимся у всего мира.

Для справки

FIJET была учреждена журналистами Франции, Бельгии и Италии. Первая встреча, положившая начало FIJET, состоялась 4 декабря 1954 года в Париже, отсюда и французская аббревиатура названия организации. Советские, а позже российские журналисты начали сотрудничать с ассоциацией с 1968 года. В настоящее время число членов федерации достигло 800 человек, представляющих 30 стран. Премия FIJET Golden Apple (Золотое яблоко) ежегодно присуждается стране, городу, организации, объекту показа или человеку за выдающийся вклад в продвижение и развитие туризма. В числе лауреатов премии разных лет – настоящие туристические жемчужины мира: Сицилия (Италия), остров Святого Стефана (Черногория), Дубровник (Хорватия), Йорк (Великобритания), Краков (Польша), Антверпен (Бельгия), Южный Синай (Египет), Картахена-де-Индиас (Колумбия) и др.