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Казань получила «Оскар» среди городов в области туризма

Казань получила «Оскар» среди городов в области туризма
16+
Фото: Ольга Плешкова
Столица Татарстана стала третьим городом в России, получившим премию FIJET Golden Apple

Сегодня, 4 мая, в центре семьи “Казан” столице Татарстана была присуждена  награда FIJET Golden Apple (Золотое яблоко) за развитие событийного туризма. Казань стала третьим по счету городом России после Суздаля и Москвы, который  получил престижную премию, сопоставимую с кинематографическим “Оскаром”.


Премию вручал президент Международной федерации журналистов и писателей, пишущих о туризме, Тиджани Хаддат

Награда присуждается ежегодно по трем номинациям: “Страна”, “Город” и “Объект”. В номинации “Страна” в 2017 году победила Черногория, а приз за “Объект” отправился в Братиславу. Среди российских городов ранее премию получили Суздаль (в 1982 году) и Москва (в 2015 году).

- В 2001 году нам было сложно думать, что мы сможем войти в линейку ведущих туристических городов, - поделился с журналистами мэр города Ильсур Метшин. - Но мы тогда поставили себе задачу. И сегодняшняя награда говорит о том, что наши усилия оценены. Это награда, которая оценивает нашу работу, гостеприимство наших горожан, людей, которые любят свой город, начиная от своего дворика и заканчивая крупными заводами. Мы еще в начале пути. Нам безусловно есть куда расти, мы открыты для диалога и учимся у всего мира.

Для справки
FIJET была учреждена журналистами Франции, Бельгии и Италии. Первая встреча, положившая начало FIJET, состоялась 4 декабря 1954 года в Париже, отсюда и французская аббревиатура названия организации. Советские, а позже российские журналисты начали сотрудничать с ассоциацией с 1968 года. В настоящее время число членов федерации достигло 800 человек, представляющих 30 стран. Премия FIJET Golden Apple (Золотое яблоко) ежегодно присуждается стране, городу, организации, объекту показа или человеку за выдающийся вклад в продвижение и развитие туризма. В числе лауреатов премии разных лет – настоящие туристические жемчужины мира: Сицилия (Италия), остров Святого Стефана (Черногория), Дубровник (Хорватия), Йорк (Великобритания), Краков (Польша), Антверпен (Бельгия), Южный Синай (Египет), Картахена-де-Индиас (Колумбия) и др.

Ольга Плешкова, 04.05.2017, 13:03
Тэги: Туризм
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Комментарии

Димон04 мая 2017, 13:14
При чем здесь Оскар?
3
3
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Горожанин04 мая 2017, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
При чем здесь Оскар?
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что с проказани взять. )
1
3
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Горожанин04 мая 2017, 13:25
Образное мышление у Проказан развито, вот и про Оскар вдруг вспомнили. Не патриотично)
1
0
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Горожанин04 мая 2017, 13:26
А так город заслужил. Почему бы и нет. В туристическом направлении много сделано.
3
2
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Горожанин04 мая 2017, 13:44
Радуйтесь дальше подобным наградам, особенно когда приходите в магазин и видите очередное повышение цен и когда в очередной раз заезжаете в "зону платной парковки"
0
4
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Горожанин04 мая 2017, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
Радуйтесь дальше подобным наградам, особенно когда приходите в магазин и видите очередное повышение цен и когда в очередной раз заезжаете в "зону платной парковки"
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Это да, вчера к примеру новость видел..........
Молоко в России стоит дороже, чем в США......

Цена на сырое молоко в России в сравнении с ценами в США, Новой Зеландии и странах Европы в пересчете на рубли остается самой высокой: она на 20,4% выше, чем на американский аналоговый сорт III класса, на 25,4% — чем на новозеландский стандарт Fonterra и на 25,7% — чем на европейские марки.

Между тем сами производители уверены, что цены на молоко в нашей стране еще чересчур низкие, поэтому не исключено, что сырое молоко продолжит дорожать. Оказывается, для наших аграрных хозяйств этот вид продукции является нерентабельным товаром. Они предлагают либо поднять цены, либо ждать поддержки со стороны государства..........
0
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Горожанин04 мая 2017, 14:06
Время их вылечит.
Народ поможет.
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