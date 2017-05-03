Стало известно, с какой точки Казани запустят салют в честь Дня Победы

В этом году праздничный салют в честь 72-й годовщины Великой Отечественной войны будут запускать с одной точки города. Об этом порталу ProKazan.ru сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

- Праздничный салют традиционно начнется в 22.00. Фейерверк запустят с единственной площадки — акватории реки Казанка, - рассказали ProKazan в мэрии.

Отметим, что лучшими местами просмотра для салюта станут площадка у Центра семьи «Казан», а также правая и левая стороны набережной.

Напомним, 9 мая после окончания праздничных мероприятий будет организована специальная подача автобусов по ул.Лево-Булачная в направлении поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ;

Дворец спорта – ул.Московская в направлении Горки-1, Горки-2, поселок Мирный, поселок Старое Победилово;

На Набережной реки Казанка в направлении Кировского района;

По ул.Декабристов (ост.«Энергоуниверситет») в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов;

По ул.Право-Булачная в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов.