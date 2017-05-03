В Казани охранники Кремля задержали парня, снимавшего студенческий марш с квадрокоптера

Он собирался выложить видеоролик на молодежный портал

В Казани накануне около 11 часов сотрудники охраны Кремля задержали 26-летнего парня, который снимал студенческий марш Победы с квадрокоптера, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Задержанный снимал Кремль с воздуха, по его словам, он занимался этим с разрушения руководства вуза, чтобы в дальнейшем выложить видеоролик на молодежный портал Студпроф.рф, - рассказали ProKazan.ru.

В итоге видеозапись у парня была изъята.

Напомним, ряд мест в Казани нельзя снимать с квадрокоптера, помимо Кремля, это, к примеру, стадион "Казань Арена".

Отметим, марш Победы накануне стартовал у Спасской башни Казанского кремля. Участие в акции приняли вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Они возглавили "Бессмертный полк", который прошел по Кремлевской улицы до главного здания Университета. Замкнули шествие студенты 10 вузов, прошедших строем. Мероприятие длилось чуть более часа.

Отметим, что один из студентов упал в обморок во время мероприятия.