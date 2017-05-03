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В Казани охранники Кремля задержали парня, снимавшего студенческий марш с квадрокоптера

В Казани охранники Кремля задержали парня, снимавшего студенческий марш с квадрокоптера
16+
Фото: скриншот видео
Он собирался выложить видеоролик на молодежный портал

В Казани накануне около 11 часов сотрудники охраны Кремля задержали 26-летнего парня, который снимал студенческий марш Победы с квадрокоптера, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Задержанный снимал Кремль с воздуха, по его словам, он занимался этим с разрушения руководства вуза, чтобы в дальнейшем выложить видеоролик на молодежный портал Студпроф.рф, - рассказали ProKazan.ru.

В итоге видеозапись у парня была изъята.

Напомним, ряд мест в Казани нельзя снимать с квадрокоптера, помимо Кремля, это, к примеру, стадион "Казань Арена".

Отметим, марш Победы накануне стартовал у Спасской башни Казанского кремля. Участие в акции приняли вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Они возглавили "Бессмертный полк", который прошел по Кремлевской улицы до главного здания Университета. Замкнули шествие студенты 10 вузов, прошедших строем. Мероприятие длилось чуть более часа.

Отметим, что один из студентов упал в обморок во время мероприятия.

Денис Зарипов, 04.05.2017, 11:06
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин04 мая 2017, 11:15
Выгнали студентов под палящее солнце. В наше годы студенчества такого представить было невозможно, а ныне все для пакаСухи творят.
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Горожанин04 мая 2017, 11:22
Зачем им знание, ходить строем важнее
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Дюма04 мая 2017, 11:22
Разрешено снимать кроме туалетов и ванн, у всех сотовых есть камеры и все так или иначе снимают для памяти-гет жёсткого закона-нет нмрушения,ведь сгимает и само государство, что во дворах, что в гаражах, а там мужик может ////////////и получается вторжение в частную жизнь -нет(общего(закона
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Горожанин04 мая 2017, 11:26
Что скрывают ?
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104 мая 2017, 11:28
А разве над городом квадаркоптерам так спокойно можно летать? мало ли что скинут с этого коптера?
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Форвард04 мая 2017, 11:29
Выше написавшие - просто дураки! Это все делается для того чтобы почтить в памяти День Победы, этим показав уважение к ветеранам! Я сам в свое время 2 года участвовал в таком Параде и ходил на тренировки и ни чуть не жалею.
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Нечто04 мая 2017, 11:29
:-DС разрушения вуза
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Дюма04 мая 2017, 11:29
Нет чётко обозначенных условий что можно ,а что нельзя снимать-так получается что нельзя снимать вообще, когда снимаешь друга обязательно зацепишь подружек вдали...
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Горожанин04 мая 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
А разве над городом квадаркоптерам так спокойно можно летать? мало ли что скинут с этого коптера?
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Не только скинут... Если он сам даже упадет , мало не покажется.. А если винтами кого нибудь посечет, так там вообще пальцы по срезать может , как бритвой.
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