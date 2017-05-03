В Казани на озере Харовое появились бобры: их сняли на видео

В Московском районе Казани на озере Харовое появились бобры. Видео в соцсетях разместила защитница озера Назиля Альмашева.

На видео видно, как один бобер плавает среди озерной растительности. Пользователи соцсетей, отмечают, что один бобер здесь был и раньше, а сейчас, похоже, целое семейство.

Напомним, в феврале этого года активисты и экологи Харового прорубили более 50 лунок во льду, чтобы спасти рыбу от кислородного голодания.