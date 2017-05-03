В Елабуге со здания санэпидемстанции украли флаги России и Татарстана

В Елабуге ночью 3 апреля неизвестные похитили флаги России и Татарстана со здания санэпидемстанции на улице Б.Покровская, 2, об этом сегодня сообщил источник ProKazan.ru.

- Сейчас выясняются причины похищения и его участники, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, в прошлом году в Буинске произошел похожий случай - тогда пьяный парень из чувства патриотизма украл с фасада одной из школ государственные флаги России и Татарстана. Суд приговорил его к штрафу в размере 6 тыс. рублей в доход государства.