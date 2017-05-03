​СМИ: в Казани под видом памятника Матери могут установить скандальную «Хранительницу»

Власти Казани могут установить под видом памятника Матери скандальную 12-метровую скульптуру Даши Намдакова "Хранительница", об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, 21 апреля в Казани стартовало голосование за место установки скульптуры, посвященной Матери, при этом внешний вид скульптуры пока не определен. Казанцам предлагается выбрать один из семи вариантов места установки скульптуры - набережная центра семьи "Казан", парк им.Урицкого, сквер вблизи железнодорожного вокзала "Казань-2", парк Молодоженов, парк "Адмиралтейский сад", сквер по улице Комарова, зеленая зона возле дома №22 по улице Серп и Молот.

СМИ предполагает, что памятник Матери будет представлять собой именно "Хранительницу", основанием послужил в том числе ответ мэрии города о причинах инициативы установки памятника Матери. В ответе говорилось, что идея для скульптуры была взята из сочинения казанского ученика 11-го класса, которое было направлено в мэрию Шаймиевым.

Издание сделало вывод, что речь идет как раз о "Хранительнице", которая хранится в коллекции Минтимера Шаймиева.

Напомним, в 2015 году Шаймиев рассказал о том, что "Хранительница" стоимость которой составляет около 30 млн рублей, точно не появится на улицах Болгара, где ее планировалось установить в 2012 году, в годовщину принятия ислама Волжской Булгарией.

По мнению Шаймиева, "такая работа должна быть на большой территории, на открытом пространстве".