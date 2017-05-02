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В Совете Федерации предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж‍

В Совете Федерации предложили запретить самозанятым россиянам выезжать за рубеж‍
16+
Фото: kremlin.ru

Самозанятые граждане могут лишиться права выезжать за границу, пишет сегодня "Российская газета" со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанцева.

По его словам, до конца 2017 года планируется определить правовые рамки отношений государства и самозанятых. Рассматривается несколько возможных вариантов, включая запрет на выезд за границу.

Подобная мера "будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства", отмечает Рязанский.

Сенатор также добавил, что россияне, работающие на себя, не смогут получать полноценную пенсию, так как начисления в Пенсионный фонд зависят от стажа и баллов, отражающих личный вклад гражданина в виде отчислений от заработной платы в пенсионную систему. Если у человека не будет стажа и будет только минимум баллов, ему придется дожидаться пенсии по старости.

- Тогда ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости (7-8 тыс рублей прим.ред.), — приводит слова сенатора "РГ".

Между тем не планируется лишать самозанятых права на получение экстренной медицинской помощи, сообщил Рязанцев.

Согласно замыслу парламентариев, предложенные меры будут стимулировать самозанятых граждан легализовывать свою трудовую деятельность, однако никого к этому принуждать не будут.

Н. Вильданов, 03.05.2017, 16:22
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин03 мая 2017, 16:30
Диктатура победила!!!
Даешь больше диктатуры!!!
0
6
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Денис03 мая 2017, 16:38
А не предложить ли народу запретить совет федерации? Один хрен там бездельники сидят
Лучший комментарий
0
20
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Горожанин03 мая 2017, 16:41
А я думал контрольное право отменили давно
0
1
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Горожанин03 мая 2017, 16:41
Крепостное
0
3
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Горожанин03 мая 2017, 16:42
А как же конституция в которой есть пункт который гласит о свободе передвижения?
0
4
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Горожанин03 мая 2017, 16:42
[***]
0
0
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Ддд03 мая 2017, 16:44
Не смогут получать полноценную пенсию, им бы [***]
0
1
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Горожанин03 мая 2017, 16:46
Я за закон!!!!!!!!
2
0
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Горожанин03 мая 2017, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
А как же конституция в которой есть пункт который гласит о свободе передвижения?
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На территории РФ Конституция является рекомендательным документом и не имеет юридической силы.
0
3
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горожанин03 мая 2017, 16:50
Госдурку и совет федерации давно упразднить пора. Бессмысленные и бесполезные организации, сидящие на нашей шее и тратящие немалые деньги на обеспечение безбедной жизни толпы идиотов
0
4
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Горожанин03 мая 2017, 16:58
Совету бы лучше разобраться, почему в мирное время, когда на нас никто не собирается нападать, у нас расходы на оборону и другие ,,заморочки,, Кремля составляют 40% федер. бюджета. Вот где кладезь. Мы настолько богаты , что оказались на 3-м месте по военным расходам в Мире - 69 млрд. дол. После США и КНР. Кому то не дают покоя лавры ЧЕН ЫНА, который не жалеет денег на войну, забыв о своих гражданах.
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3
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Горожанин03 мая 2017, 17:19
Ну а действительно, с какой вот стати это хитро опые должны потом получать пенсию и прочие социалки, раз не платят налогов. Значит за счет законопослушных будут жить? Ведь им деньги не с Марса будут переводить на пенсию? Или я чего то не понимаю?
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