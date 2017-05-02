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В Казани банда приставов и банкиров похитила 7 млн рублей со счетов мертвецов

В Казани банда приставов и банкиров похитила 7 млн рублей со счетов мертвецов
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани будут судить группу судебных приставов и банкиров, которые похищали деньги со счетов мертвецов. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Сообщается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней Эльверы Майоровой, бывшего заместителя старшего судебного пристава Приволжского РОСП Казани УФССП России по РТ 31-летнего Евгения Козлова, бывших судебных приставов - 26-летнего Ильсура Авзалова и 27-летнего Рамиля Хазиева, бывшей и.о. замначальника Советского РОСП Казани 30-летней Рунизы Игтеевой, бывшего сотрудника правоохранительных органов 43-летнего Рашида Хамидуллина, бывшего старшего государственного налогового инспектора МРИ ФНС № 5 по РТ 33-летнего Павла Гурьянова, бывшего менеджера по продажам допофиса отделения «Банк Татарстан» 32-летней Натальи Андрияновой и бывшего начальника сектора регионального отдела Управления внутрибанковской безопасности отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» 49-летнего Ильсура Шайхутдинова.

- В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки), - говорится в сообщении.

Так, установлено, что часть обвиняемых, которая работала в банковском секторе и налоговой инспекции незаконно получала сведения о скончавшихся в течение года гражданах и наличии на их расчетных счетах денежных средств.

- В дальнейшем злоумышленники с помощью фиктивных судебных приказов взыскивали со счетов покойных деньги, которые затем похищались, - рассказали в ведомстве.

Так, по данным ведомства, зимой прошлого года Назаров и его сожительница Майорова получили от Гурьянова и Андрияновой информацию о наличии денежных средств в размере более 1,7 млн. рублей на лицевом счете гражданина, который умер в ноябре 2015 года. Затем они предложили знакомому судебному приставу-исполнителю Авзалову похитить их, составив фиктивный судебный приказ и возбудив на его основании исполнительное производство.

- Назаров изготовил подложный судебный приказ от имени мирового судьи о взыскании задолженности в размере 1,8 млн. рублей с умершего гражданина в пользу своего знакомого, банковская карта которого находилась у Назарова. С целью придания вида подлинности приказа, Назаров поставил в нем фиктивный оттиск гербовой печати, которую приобрел через Интернет, - отметили в Следственном комитете.

Кроме того, в феврале Авзалов незаконно возбудил на его основании исполнительное производство, в рамках которого деньги с лицевого счета покойного были перечислены на расчетный службы судебных приставов, а затем на лицевой счет знакомого злоумышленников. После этого пристав вынес подложное постановление об окончании производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, а денежные средства похищены злоумышленниками.

Однако позже руководителю Авзалова стало известно о совершенном преступлении. Чтобы об этом никто не узнал, заместитель отдела судебных приставов получил от подчиненного взятку в размере 100 тыс. рублей.

Отмечается, что аналогичным образом было похищено у граждан и юридических лиц более 7 млн. рублей. Всего установлено 43 эпизода мошеннических действий.

Причастность к совершению преступления все обвиняемые признали в полном объеме.

- Следствием собрана достаточная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в особом порядке, - добавили в ведомстве. 

Элина Валеева, 03.05.2017, 16:22
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин03 мая 2017, 16:40
Условку получат и соскочат. Они же люди системы...
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Горожанин03 мая 2017, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Условку получат и соскочат. Они же люди системы...
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не угадал. они пойдут на ПОВЫШЕНИИ. где можно еще больше украсть . у живых уже
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