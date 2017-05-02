В Казани с начала года изъяли почти 15 килограммов наркотиков

В Казани с начала текущего года изъяли 14 килограммов наркотиков. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник отдела наркоконтроля УМВД России по Казани Радик Рашитов.

Так, по словам Рашитова, за три месяца текущего года выявлено 226 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- Это на 65% больше, чем годом ранее. Из них 117 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, - сказал Рашитов.

Кроме того, Радик Рашитов отметил, что борьбу с наркотиками в Казани усугубляет рост оборота новейших видов наркотиков и различные способы передачи.

- Набирает обороты бесконтактный способ поставки и пересылки. Тяжело отследить главных поставщиков, так как они находятся за пределами Российской Федерации, - добавил он.

В основном товар передают клиентам через «тайники-закладки», а рассчитываются за товар с помощью электронных платежей.