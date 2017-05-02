В Татарстане сгорела буровая установка, пробившая газопровод

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Елабужском районе Татарстана в селе Мальцево сегодня после повреждения газопровода сгорела буровая установка, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Происшествие случилось в 10 часов.

- При бурении скважины под воду был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления диаметром 110 мм, после чего возникло факельное горение и произошло возгорание автомобиля с буровой установкой, - сообщили спасатель.

В 10:35 пожар потушили, в результате сгорел автомобиль, пострадавших нет.