В Татарстане громят мусульманские кладбища: кому выгодно поссорить конфессии?

ProKazan.ru разбирался, кому выгодны регулярные случаи вандализма на татарских погостах

В воскресенье в селе Васюково Зеленодольского района жителями был обнаружен погром местного мусульманского кладбища. Около 90 надгробий были разрушены или испорчены краской.

- Погром первым увидел местный житель Марат Булатов, он пришел убраться на могилах своих родных, - рассказывает глава Нижнеураспугинского сельского поселения Наиль Гатауллин. - Он и рассказал мне. Когда точно это было совершенно - неизвестно, думаю, примерно 27-28 апреля.

“Дурачка” посадили, а преступления продолжились

Местные гадают, кто мог посягнуть на память усопших и вспоминают подобный случай в 2012 году. Тогда за преступление был осужден психически больной житель соседнего села. Однако сейчас местные засомневались в справедливости приговора 5-летней давности.

- Складывается ощущение, что это те же люди, что и разгромили кладбище в 2012 году, - рассуждает местная жительница Алия Садреева. - В 2012 посадили мужчину, которого считали "дурачком". Но я сомневаюсь, что это был он. Памятники, скорее всего, будут восстанавливать родственники. Маловероятно, что будут выплачены какие-либо компенсации.

Также считает и Наиль Гатауллин и добавляет: это уже третий по счету случай вандализма на старинном кладбище. Все они происходят с интервалом 2-3 года и в один и тот же промежуток времени: с мая до 10 июня.

- В 2012-м полиции надо было найти “козла отпущения”, отчитаться за раскрытое преступление, - рассуждает Наиль Гатауллин. - Обвиняемый тогда до конца так и не сознался, а в 14-м году все повторилось. Я думаю, это приезжие: подъехать легко, оставить автомобиль у дороги и пешком добраться до кладбища. Там тихо, и есть обзор со стороны деревьев.

Попытка рассорить?

За последние три года это уже четвертое кладбище, где происходят акты вандализма над мусульманскими погостами. Так апреле 2015 года в Интернете появилось видео о разгроме Ханского кладбища, в селе Новое Аракчино, в сентябре около 100 могил были разрушены на Ново-Татарском кладбище, а в октябре 2016-го в Болгаре вандалы замазали цементом надгробные плиты

Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиров считает, что погромы - не что иное как попытка столкнуть лбом две конфессии.

- Похоже, что тут цель такая же, как и при погроме на Ново-Татарском кладбище - вызвать конфликт между двумя религиями, - говорит Фарит Закиров. - Очевидно, что это провокация, попытка посеять раздор между народами. Главное теперь властям не прятать голову в песок, дать резкую оценку происходящего, расследование дела сделать максимально открытым.

Эксперт: “Возможно, это кто-то из сатанистов”

Историк и краевед Раис Сулейманов считает, что религиозный фактор отвергает, но не исключает, что преступления связаны с запрещенной организацией “Мизантропик Дивижн”.

- Это псевдо-сатанинская группа, целью которой является обесчеловечивание человеческого, - объясняет Раис Сулейманов. - В Украине участники этой группы ловили чиновников и показательно выбрасывали их в мусорные баки. Правда непонятно, почему они выбрали деревенское кладбище, это культура городская. Надо ведь приехать туда, добраться до погоста, причем, это явно целая группа людей.

В пресс-службе МВД по РТ выражаются крайне скупо: после разгрома возбуждено уголовное дело по статье “Надругательство над телами умерших и местами их захоронения”. По словам источника ProKazan.ru в правоохранительных органах, уже есть подозреваемые, однако в интересах следствия, подробности преступления не разглашаются.