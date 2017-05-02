Замглавы УФАС в РТ может возглавить «антимонопольщиков» в Башкирии

Новым главой УФАС в Башкирии может стать нынешний замглвы УФАС в РТ Рузалин Хабибуллин, об этом накануне сообщил "Коммерсант".

В Башкирии эту должность с 2004 года занимает ветеран ведомства Зульфира Акбашева, у которой в конце мая наступает предельный срок работы на госслужбе.

Новый глава вполне может начать работу в Уфе уже нынешним летом.

При этом в пресс-службе УФАС по Татарии отказались прокомментировать возможные грядущие кадровые перестановки под предлогом того, что не располагают информацией на эту тему, отмечает ProUfu.ru.