В Казани нашли скелет пропавшего осенью парня

В Казани в лесу около микрорайона Татваленка были найдены скелетированные останки парня, пропавшего в ноябре прошлого года, об этом соощили в соцсетях, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Погибший, который был найден вечером 29 апреля, скончался около полугода назад, причина смерти устанавливается, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту идет проверка.