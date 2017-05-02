Минприроды России предложило штрафовать за сокрытие лесного пожара на 5 тыс рублей

Минприроды России предлагает ввести штраф за сокрытие или несвоевременное уведомление о возможных или произошедших лесных пожарах. Ведомством уже подготовлен проект федерального закона, вносящий изменения в Кодекс об административных нарушениях. Размер штрафа предлагается установить в размере от 3 до 5 тыс. рублей; он может грозить специалистам министерств, управлений, комитетов лесного хозяйства и лесничеств, ответственным за пожарный надзор в регионах, сообщают "Известия".

Предлагаемый законопроект конкретизирует ответственность должностных лиц органов исполнительной власти за непредоставление или несвоевременное предоставление сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. Сумма штрафа составит от 3 до 5 тыс. рублей, в дальнейшем эта цифра может быть пересмотрена в большую сторону.

— Размер ответственности считаем достаточно ощутимым для регионов, при средней зарплате 15–20 тыс. рублей. Рассмотрение вопроса об увеличении возможно только на основании анализа той правоприменительной практики, которая сложится после введения в действие предложенных изменений, — заявили в пресс-службе Минприроды.

Согласно действующим нормам, регионы в течение всего пожароопасного сезона должны отчитываться о текущей пожарной опасности в лесах и лесных пожарах за предыдущие сутки. В случае если предоставленные субъектом данные не сходятся, Рослесхоз предлагает в трехдневный срок представить объяснения по факту их несовпадения.

Если за это время выявленные расхождения не объяснены, ведомство в течение месяца проводит выездную проверку в субъекте и самостоятельно проводит замер площади лесного пожара. При фактическом выявлении недостоверности предоставленных сведений ответственных лиц будет ожидать штраф.