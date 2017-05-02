Известный татарстанский бизнесмен Сергей Акульчев женился во второй раз

Известный бизнесмен из Набережных Челнов 42-летний Сергей Акульчев — владелец одноименного бренда — женился во второй раз. Новой женой предпринимателя стала Александра Семенова — бывший руководитель ООО "Десерт-Бутик", принадлежащего Акульчеву, сообщает "Челны-24".

Свадьба и венчание прошли в церкви поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области.

В 2015 году Акульчев сообщил о разводе со своей супругой Ольгой, с которой прожил в браке 21 год.

Кстати



Сергей Акульчев — предприниматель из Набережных Челнов, ставший известным на всю Россию. В 1992 году окончил среднюю школу и поступил в Камский автомеханический колледж. Как рассказал Сергей Акульчев в интервью ProKazan.ru несколько лет назад, его большой бизнес начался с маленькой пекарни в 1995 году. Затем на одной профессиональной выставке он заметил интересное оборудование по выпечке мягких вафель, и решил внедрить новинку в производство, причем масштабное.



Сегодня "Акульчев" - это кондитерский комбинат с крупными производственными мощностями и коллективом более 1000 человек. Одним из самых известных продуктов остаются венские вафли "Акульчев".