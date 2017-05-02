Центробанк: «дыра» в казанском «Анкор Банке» составила 3,5 млрд рублей

Размер "дыры" в лишенном лицензии "Анкор Банке" составил 3,5 млрд рублей, такие данные слудют из отчета Агентства по страхованию вкладов Центробанку, которы был опубликован на днях.

Временная администрация АСВ провела переоценку активов и обязательств банка, отраженных в бухгалтерском балансе. Они оказались равны 2,96 млрд. рублей — в 2,2 раза ниже суммы, прописанной в официальной отчетности. При этом размер обязательств был указан верно — 6,5 млрд. рублей. Таким образом, и возникла "дыра" в 3,5 млрд. рублей.

Под страховку АСВ подпадает 5,38 млрд. рублей средств физлиц и ИП, хранивших деньги в Анкоре. А всего средств клиентов, не являющихся кредитными организациями (то есть те же застрахованные физлица и ИП) — 6,27 млрд. рублей. Таким образом, при реализации конкурсной массы банкрота требования клиентов Анкора составят 890 млн. рублей.

Отметим, "дыра" в Татфондбанке составила 118,34 млрд рублей, в "Интехбанке" - 14,8 млрд рублей.

"Анкор банк" занимал 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Справка



Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 году он совместно с партнерами приобрел казанский банк "Татэкобанк" и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в "Анкор. Банк сбережений". В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.