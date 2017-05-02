СМИ о суициде подполковника МВД в Казани: перед смертью он подал рапорт об уходе на пенсию

Сейчас ведомство проводит служебную проверку

Стали известны подробности суицида 36-летнего подполковника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Ивана Родионова, выяснилось, что за три дня до этого он подал рапорт об уходе на пенсию. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Самоубийство произошло 1 мая, подполковник закрылся в комнате, сообщив супруге, что ему необходимо совершить важный телефонный звонок. В итоге именно жена спустя какое-то время и обнаружила тело Родионова.

СМИ отмечают, что подача рапорта об уходе на пенсию выглядела довольно странно, так как карьера молодого подполковника казалась вполне успешной. Погибшего описывают как хорошего оперативника и порядочного человека.

- Он был человеком спокойным, компаньоном, неущемленным и адекватным, - сообщил один из представителей ведомства.

По слухам, Родионова попросили уволиться из органов, однако, по словам сослуживцев, оперативник "не представлял себя вне службы". В итоге Родионов все же написал рапорт об увольнении. Впрочем, возможно, что причиной для самоубийства могли быть и личные мотивы.

Сейчас МВД проводит служебную проверку.