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Сегодня в Казани ожидаются дожди и 22 градуса тепла

Сегодня в Казани ожидаются дожди и 22 градуса тепла
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 3 мая, в Казани ожидается облачная погода, дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем 20-22 гр. тепла. 

Люция Кашапова, 03.05.2017, 06:15
Тэги: Погода
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