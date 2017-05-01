В Елабуге глава отдела приставов помог продать квартиру должника своей матери со скидкой

В Татарстане экс-начальник Елабужского районного отдела судебных приставов УФССП по РТ 33-летний Ленар Назмутдинов и его заместитель 30-летний Андрей Демидов подозреваются в серии должностных преступлений. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Так, по версии следствия, в феврале текущего года Низамутдинов не зарегистрировал заявление директора одной из фирм о взыскании с него задолженности более 3,4 млн рублей. Он также не принял решение о возбуждении либо отказе в возбуждении исполнительного производства, тем самым причинив фирме крупный ущерб.

- Кроме того, Назмутдинов в июле прошлого года дал указание судебному приставу-исполнителю не уведомлять об аресте и реализации его квартиры в Елабуге. При этом в дальнейшем жилье было продано по заниженной стоимости матери Назмутдинова, - сообщили в ведомстве.

В мае 2016 года Демидов и другие неустановленные сотрудники отдела сообщили директору сельхозпредприятия, в отношении которого имелся ряд исполнительных производств, о необходимости взыскания с него исполнительского сбора, после чего получили у него 195 тыс. рублей.

- С декабря 2016 по февраль 2017 года неустановленные сотрудники отдела под тем же предлогом получили от него 650 тыс. рублей. При этом мужчине выдавались фиктивные акты об изъятии денег, в то время как средства обращались ими в свою собственность, - добавили в ведомстве.

Таким образом, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Причастность к совершению преступления Низамутдинов не признал, Демидов — признал. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.