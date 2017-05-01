День Победы в Казани: волонтеры выстроятся в гигантскую надпись «9 Мая»

9 мая в Казанском Кремле пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказала директор Центра развития добровольчества РТ, член Общественной палаты республики Анна Синеглазова.

- На территории Кремля 9 мая мы будем проводить квест и флешмоб «День Победы». За пять минут до каждого часа с 11 до 19 часов волонтеры будут приглашать всех желающих, кто будет гулять по Кремлю, спеть вместе песню «День Победы», - сказала Синеглазова.

По ее словам, эта песня во многом символизирует этот праздник.

Кроме того, в этот день жители и гости города смогут принять участие в квесте. Организаторы предложат участникам квеста пройти испытания на знание событий Великой Отечественной войны.

Отметим, что одной из центральных площадок вечерней программы станет корпус Пушечного двора, где покажут фильм-спектакль «А зори здесь тихие» и монооперу Григория Фрида «Дневник Анны Франк».

Также 7 мая волонтеры Центра развития добровольчества РТ и движения «Волонтеры Победы» проведут флешмоб – на площади у мечети Кул Шариф, где «развернется» гигантская надпись «9 мая».