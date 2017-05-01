В Казани в день матча «Рубин» - ЦСКА временно закроют сразу 5 улиц

В Казани, 17 мая, в день проведения тестового матча Кубка конфедераций между «Рубином» и ЦСКА временно будет ограничено движение сразу по ряду улиц города, передает пресс-служба ГИБДД МВД по РТ.

Ограничение будет действовать с 17.30 до 22.300.

Так, движение будет ограничено по Третьей транспортной дамбе и на части улиц, прилегающих к стадиону «Казань Арена» - Чистопольская, Сибгата Хакима, проспект Ямашева, Гаврилова и Арбузова.

- Заезд в дворовые территории будет запрещен со стороны улицы Сибгата Хакима и Чистопольская, так как эти части улиц попадают в предварительный транспортный периметр, - сообщил глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

Также движение транспорта по пр. Победы, ул. Арбузова со стороны ул.Губкина в направлении Ново-Савиновского района будет перенаправлено на ул.Журналистов и Сибирский тракт. Рекомендуемые пути объезда – по улицам Космонавтов, Н.Ершова, мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе.

При движении по пр.Ямашева в сторону Советского района движение будет перенаправлено на ул.Адоратского, через мост «Миллениум» и Кремлевскую дамбу. Движение транспорта ограничивается по ул.Чуйкова в направлении ул.Гаврилова и перенаправляется по ул.Адоратского и проспекту Амирхана.

Движение из центра города по мосту «Миллениум» будет разрешено только в прямом направлении до проспекта Ямашева.

Кроме того, в дни матчей Кубка Конфедераций будет полностью перекрываться Третья транспортная дамба, автобусы и трамваи будут разворачиваться, сквозного проезда не будет. Дамба будет использоваться только для пешеходов и болельщиков.