В Татарстане экс-военный сообщил о теракте около ракетной установки «Тополь»

В Алькеевском районе Татарстана 51-летний житель поселка имени Вахитова, ранее работавший в вооруженных силах, 30 апреля позвонил на номер единой службы спасения "112" и сообщил о готовящемся теракте в Красноярском крае около ракетной установки "Тополь", об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Полицейские установили личность "телефонного террориста" и задержали его.

- В момент задержания подозреваемый все еще находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и внятно назвать причины своего противозаконного поступка не смог. Когда же задержанный пришел в себя, то рассказал полицейским, что сообщил ложные сведения из желания отомстить. Ранее, как считает сам подозреваемый, он был несправедливо уволен из вооруженных сил, - рассказали сегодня в пресс-службе МВД РТ.

По данному факту было возбуждено дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Отмечается, что в 2014 году мужчину за похожее преступление приговорили к двум годам ограничения свободы, также его ранее судили за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти.

Сейчас продолжается расследование.