Президент России подписал закон о разделении банков

Президент России Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии. Соответствующий закон был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Так, согласно документу, все действующие банки России через месяц признаются банками с универсальной лицензией.

- С 1 января 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией устанавливается в размере 1 млрд рублей. Требования к этим банкам будут применяться в полном объеме, - говорится в сообщении.

Сообщается, что минимальный размер капитала банков с базовой лицензией составит 300 млн рублей. При увеличении капитала до 1 млрд рублей банк с базовой лицензией вправе добровольно ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей, то есть после достижения этой планки к банку будет применяться полноценное регулирование.

Кроме того, банки с базовой лицензией будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. В частности, под ограничение подпадают операции по размещению привлеченных средств, выдача банковских гарантий и привлечение во вклады драгоценных металлов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.