Штормовое предупреждение в Татарстане: ожидается сильный ветер и гроза

Ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с

Вечером 2 мая, ночью, днем и вечером 3 мая на территории Татарстана местами прогнозируются усиление ветра порывами до 15-18 м/с, в отдельных районах гроза, в том числе и в Казани.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует в случае ухудшения погодных условий при нахождении на улице не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы. Также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, завтра, 3 мая, в Казани ожидается облачная погода, дожди. Максимальная температура воздуха днем 10-25 градусов тепла.