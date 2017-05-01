С 1 июня на Казанке могут ограничить движение судов из-за Кубка конфедераций

В связи с проведением Кубка конфедераций на Казанке с 1 июня могут ввести ограничение движения маломерных судов. Об этом сегодня в ходе брифинга в Кабмине сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

- Проект постановления уже разработан Министерством транспорта РФ и охватывает всю акваторию реки, - сказал Венедиктов.

Венедиктов также отметил, что в управлении МЧС не видят оснований для раннего ввода ограничений.

- Зачем ограничивать с 1 июня? Мы и раньше проводили подобные мероприятия и не один год. Люди тоже хотят использовать свое право поплавать, - добавил он.

Однако, если федеральное постановление будет принято, то с 1 июня под ограничение попадет вся акватория Казанки.

Напомним, ранее сообщалось, что использование маломерных судов, а также парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки будет запрещено на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрёстка улиц Чуйкова – Гаврилова.

Предполагалось, что запрет будет действовать в момент проведения соревнований - с 13:00 до 23:00 18 июня, с 16:00 22 июня до 02:00 23 июня, с 13:00 до 23:00 24 июня, с 16:00 28 июня до 02:00 29 июня, с 08:00 20 июля до 14:00 24 июля.

Кстати, кроме Кубка конфедераций в Казани впервые пройдет экстремальное авиашоу Red Bull Air Race 22 и 23 июля. Помимо Казани, гонщики в 2017 году выступят в Абу-Даби, Сан-Диего, Индианаполисе и ряде других городов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.