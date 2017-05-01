Клиент Татфондбанка опротестовал решение суда о банкротстве банка

В Арбитражный суд Татарстана поступила апелляционная жалоба от физического лица Фарида Камалова, передает РАПСИ.

Сообщается, что Камалов опротестовал решение о признании банкротом Татфондбанк.

- Жалоба на решение от 17 апреля оставлена Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом без движения до 23 мая в связи с ее ненадлежащим оформлением, - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля Арбитражный суд РТ признал Татфондбанк банкротом, удовлетворив иск Центробанка.

По подсчетам временной администрации сумма долгов Татфондбанка составила 189 млрд рублей. Недостаток имущества составил 118 млрд, реальная стоимость активов банка составила 27 млрд 784 млн, рассказали представители ЦБ в ходе выступления. Признание Татфондбанка банкротом означает, что кредиторы, не попавшие под страховку АСВ, начнут получать денежные компенсации согласно очереди, предусмотренной законом.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - Татфондбанка, "ИнтехБанка" и "Анкор банка".

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