Дина Гарипова о скандале с «Евровидением», гастролях и альбоме на татарском языке

Накануне финала 62-го конкурса песни "Евровидение" портал ProKazan.ru пообщался с Диной Гариповой, которая представляла Россию на конкурсе в 2013 году

Уже в эту субботу, 13 мая, состоится финал 62-го конкурса песни "Евровидение". В этом году наша страна не принимает участие, и конкурс не транслируется в России, однако наверняка тысячи поклонников конкурса будут смотреть его в интернете и с нетерпением ждать следующего года, с надеждой на то, что Россия будет представлена в 2018 году. А ты будешь следить за конкурсом этого года?

- Ситуация с “Евровидением” в этом году очень удивила меня, и мне сложно ее комментировать. Я надеюсь, что к следующему году все наладится и мы снова сможем наслаждаться музыкальным конкурсом.



Выступление Дины Гариповой на "Евровидении" в 2013 году, где она заняла 5-ое место

7 октября у тебя планируется концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Почему именно он так важен для тебя и почему ты решила выступить именно с Сергеем Жилиным и оркестром шоу "Голос"?

- У меня были сольные программы на разных площадках Москвы, но на Кремлевской сцене полноценный концерт я еще не делала. А это легендарный зал, в котором, наверное, каждый артист стремится выступить. Вот и мы решились на это. С Сергеем Сергеевичем мы успели подружиться за время проекта “Голос” и дальнейших совместных выступлений, поэтому нам пришла идея объединить творческие мысли и попробовать создать новую программу, в которой мы сможем показать зрителям что-то новое и интересное. К тому-же в оркестре "Фонограф-Симфо-Джаз" работают замечательные музыканты и просто хорошие люди, которые еще с проекта поддерживают меня. И выступать с ними на одной сцене всегда большая радость!

Концертная программа названа "Неслучайное совпадение". Что ждет зрителей на концерте?

- Нам нравится похожая музыка, и мы оба готовы к новым творческим экспериментам, поэтому решили назвать концерт именно так. Что будет ждать зрителей пока раскрывать не стану, сохраню интригу, но, конечно, мы покажем много и полюбившихся номеров, и неожиданных интерпретаций произведений, которые совпали в наших репертуарах, обязательно представим новые песни и новые дуэты. Уверена, что люди любых возрастов смогут найти на нашем концерте музыку по своему вкусу, и может быть какие-то жанры они откроют для себя по-новому.

Кто из татарских артистов примет участие в концерте? Сотрудничаешь ли ты с кем-то из татарских авторов в других проектах? Ждать ли нам в будущем твоего татарского альбома, гастролей по республике?

- Я стремлюсь привлекать татарских авторов и артистов на свои концерты. И не только по причине того, что они мои земляки, но и потому что их талант неоспорим. Московские зрители уже успели увидеть прошлой осенью на моем сольном концерте в театре Александра Борисовича выступления с прекрасным композитором Радиком Салимовым, где он вместе с оркестром “Градский Холл” аккомпанировал мне на курае в песне его же собственного сочинения “У воды”, и замечательной гитаристкой Евгенией Корольковой. Также со мной выступила популярная уже по всей России группа "JukeBox Trio", которая также родом из Казани.



Мне очень приятно работать с нашими музыкантами на одной сцене и слышать о них огромное количество положительных отзывов от зрителей концерта и своих московских коллег. Наш концерт c Сергеем Сергеевичем, думаю, не станет исключением, и мы с удовольствием выступим с артистами из Татарстана на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Гастроли в планах есть, мы собираемся посетить города России и Казань, конечно, в том числе.



Татарский альбом я тоже планирую выпустить, но уже после гастрольного тура и презентации русского альбома. Потому что за все сразу браться будет не совсем правильно. Всему нужно уделить должное внимание, чтобы получилась качественная работа и хороший результат.

В этом году ты стала членом жюри финала национального Российского отборочного тура Международного конкурса "Детское Евровидение 2017", одним из организаторов которого является Академия популярной музыки Игоря Крутого. И судя по новостям в твоих социальных сетях, это не первый опыт совместной работы. Какие еще проекты планируются с Академией?

- Да, я успела подружиться с Академией. Недавно пообщалась с ребятами из казанского филиала. Здорово, что у детей есть возможность заниматься, развиваться и знакомиться лично со многими артистами, выступать с ними на концертах. Это необычайный опыт. В этом году у нас с ними очень много совместных планов. Один из них, как вы и сказали, мое участие в качестве члена жюри в национальном отборе "Детского Евровидения 2017". Кроме того с ребятами из Академии мы сейчас трудимся над одним музыкальным проектом, который презентуем совсем скоро. Вообще сама атмосфера работы в коллективе мне очень близка, поскольку я сама занималась в подобном в детстве, приятно в нее окунуться снова. Надеюсь, что наша совместная деятельность принесет хорошие и продуктивные результаты.

Какие концерты, проекты планируются у тебя в этом году?

- Год обещает быть насыщенным. Будет довольно много больших концертов и новых песен. Еще не все концерты утверждены, поэтому пока расскажу о тех, что уже начали готовиться. Уверена, что этот список еще будет пополняться.



13 мая я приму участие в концерте, посвященном 25-летию Института Современного Искусства в Москве в Саду "Эрмитаж". Приходите все, открытая сцена, вход свободный.



20 мая я приеду в Казань и выступлю на "Большом концерте" дружественного мне фонда "Sforzando" в ГБКЗ им. Сайдашева. Спою несколько романсов на русском и татарском и свои новые песни.



13 июня в Государственном Кремлевском дворце буду участвовать в музыкально-поэтическом спектакле "Если будет Россия, значит, буду и я", посвященном 85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко. Это будет новая для моего репертуара песня, сейчас над ней идет кропотливая работа - трудится целая команда заслуженных музыкантов.



7 октября, как я и говорила, у нас состоится большой концерт "Неслучайное совпадение" с Сергеем Сергеевичем Жилиным и оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" в Государственном Кремлевском Дворце.



9 октября в Москве в “Градский Холл” состоится сборный концерт "The Beatles навсегда...", я спою в нем довольно неожиданные, но очень интересные вещи в новой интерпритации.



19 октября в Концертном Зале Чайковского в Москве у нас с Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Осипова состоится концерт романсов. Меня часто просили сделать именно такую программу, и на данном мероприятии я спою довольно много песен в этом жанре - все первое отделение, поэтому приглашаю всех ценителей этой музыки!



23 декабря состоится мой сольный концерт на сцене “Градский Холл”. С удовольствием жду всех в нашем театре.